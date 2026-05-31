Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan ahır yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Ayvalık ilçesi Talimname mevkiinde bulunan ahır ve çevresindeki arazide başladı. İhbar üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Balıkesir Belediyesi İtfaiye Amirliği Ayvalık Grup Amirliği'nden 5 araçla 15 personel, Burhaniye ve Gömeç grup amirliklerinden 2 araçla 4 personel müdahale etti. Toplamda 7 araç ve 19 personelin yoğun uğraşları sonucunda söndürülen yangında ahır kullanılmaz hale geldi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.