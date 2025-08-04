Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Organizasyona bu turda katılacak olan Samsunspor; Panathinaikos ile Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. 16 takımın yer aldığı turda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanşlar ise 28 Ağustos’ta oynanacak.

Samsunspor, 3. eleme turundaki Panathinaikos ile Shakhtar Donetsk eşleşmesinin kazananı ile lig aşamasına geçmek için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Fredrikstad / Midtjylland - KuPS Kuopio / Rigas Skola

Genk - Lech Poznan / Crvena Zvezda

Aberdeen - Drita / FCSB

Panathinaikos / Shakhtar Donetsk - Samsunspor

Lincoln Red Imps / Noah - CFR Cluj / Sporting Braga

Zrinjski Mostar / Breidablik - Servette / Utrecht

Hacken / Brann - AEK Larnaca / Legia Varşova

Rijeka / Shelbourne - PAOK / Wolfsberger