Bu yıl 9.’su düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivalinin tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı. 10-11-12 Ekim tarihlerinde yapılacak olan festivalin bu yılki teması "Kuşaktan Kuşağa" olarak belirlendi.

Adana Valiliği himayesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, dört merkez ilçe belediyesi ve oda başkanlarının katkılarıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin içeriği Feriye’de gerçekleşen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ünlü sanatçı Murat Kekilli ve davetliler katıldı. Bu yılın festival teması "Kuşaktan Kuşağa" olarak belirlendi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, basın mensuplarını ve misafirleri selamlayarak konuşmasına başladı.

Vatandaşları Adana’ya beklediğini söyleyen Vali Köşger, "Bu yıl ayrıca ulusal şeflerimizin yanı sıra uluslararası kabul gören Michelin yıldızlı şefler de festivalimizde yer alacak; kendi mutfak deneyimlerini paylaşarak coğrafi işaretli ürünlerimizi çağdaş tekniklerle buluşturacak. Böylece Adana; bilgiyle tadın, sanatla kentin, gelenekle yeniliğin buluştuğu büyük bir kültür şölenine dönüşecektir" dedi.

Geçtiğimiz yıl, 8. Adana Lezzet Festivali’nde 800 bini aşkın misafir ağırladık ve yaklaşık 3,7 milyar TL’lik bir ekonomik hareketlilik oluştuğunu ifade eden Vali Köşger, "76 standımıza ek olarak 48 kadın kooperatiflerimize de yer ayrıldı. Kadınlarımız kendi ellerinden ürettikleri tadlar da yer aldı. Böylece yalnız damak tadını değil, emeğin ve kadın üreticinin değerini de sahneye çıkardık. Bu yıl hedefimiz daha büyük, üç gün boyunca 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi Adana’nın bereketli sofrasında buluşturmak ve festivalimizi kültürden ekonomiye uzanan güçlü bir şölene dönüştürmek istiyoruz. Bu etkiyi sürdürülebilirlik ilkesiyle birleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi festivalimizi sıfır atık yaklaşımı üzerine kurgulandı; fakat bu yıl çıtayı daha da yükseltiyoruz. İsrafı azaltan uygulamalar, ayrıştırma ve geri kazanım sistemleri, gıda bağışı mekanizmaları sahada ölçülerek raporlanacaktır. Tedarikte ise yerinde üretim - yerinde tüketim anlayışıyla hareket ediyor; 50 kilometrelik bir alandan temin ettiğimiz malzemelerle Adana’nın lezzetini sizlere sunuyoruz. Karbon ayak izini azaltıyoruz. Böylece doğaya saygıyı, sofradaki bereketi ve geleceğe karşı sorumluluğumuzu aynı çizgide buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Festivalimizin güçlü yanlarından biri de kadın üretici kooperatifleri olduğunu kaydeden Vali Köşger, "Kırkın üzerinde kadın kooperatifimiz; el emeği, temiz içerik ve yerel tariflerle üretimi görünür kılıyor. Festivalimizin her aşamasında öz kaynaklarımızı kadın üreticilerimizin elinden tedarik ediyor; yerel ekonomiyi güçlendirirken mutfağımızın sahiciliğini titizlikle koruyoruz. Adana bugün yalnızca bir gastronomi merkezi değil; aynı zamanda bir festivaller şehridir. Yıl boyunca binlerce insanı buluşturan çok çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Adana festival, fuar, bayram, şenlik yakışıyor. Adanalı yüreğinden kopan bir cömertlikle sunuyor ikram ediyor. Şofrayı donatıyor. Bunu başka hiçbir yerde bulamazsınız" dedi.

Köşger, "Bu yıl Paris aşamasını geçtik. UNESCO’nun gastronomi şehirleri ağına dahil olma noktasında çok önemli bir aşamayı geçtik. Nihai karar 30 Ekim 13 Kasım arasında Semerkant’ta verilecek. Ve Adanamız gastronomi şehri unvanını alacak inşallah. Son etaba girdik. Semerkant bize yabancı değil, kendi kültürümüzün bir şehri. Orada Adana’mızın çoktan hakettiği gastronomi şehri unvanını alacağız inşallah. Gastronomi şehri unvanını almadan önceki son festival. Dolayısıyla buna yakışır bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

10-11-12 Ekim tarihlerinde sürecek festival Adana Merkez Park’ta yapılacak.