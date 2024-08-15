Serdivan Belediyesi Kültür Sanat, Yaz Döneminde de sanatseverlere kapılarını açıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyeler, katılımcılara ilgi alanlarında kendilerini yetiştirme imkanı sunuyor.

Kültür Sanat’ta; Türk Müziği Meşki, Ebru Sanatı, Çini Sanatı ve Minyatür Sanatı gibi geleneksel sanat dallarının yanı sıra, Seramik Obje Tasarımı ve Hayal Gücünü Eğitmek: Kurmaca Atölyesi gibi modern ve deneysel atölyeler de yer alıyor. Bu sayede katılımcılar, ilgi alanlarına uygun atölyelerde sanatın farklı yönlerini keşfedebiliyorlar.

Her bir atölye, alanında uzman eğitmenler tarafından koordine ediliyor. Katılımcılar, deneyimli eğitmenlerden hem teorik bilgi alıyor hem de pratik uygulamalar yaparak yeteneklerini geliştiriyorlar. Ebru Sanatı dersinde katılımcılar, Ebru yapımının tüm aşamalarını deneyimleyerek geleneksel sanatların sırlarını öğreniyorlar. Çini Sanatı dersinde ise Çiniciliğin tarihsel sürecinden günümüzdeki uygulamalarına kadar geniş bir perspektifte bilgi verilirken Türk Müziği Meşki dersinde, TRT Sanatçısı Mustafa Doğan Dikmen’in eşsiz yorumuyla 70’li yılların unutulmaz şarkıları yeniden canlanıyor.

Serdivan Belediyesi’nin bu anlamlı projesi sayesinde, ilçede yaşayan herkes sanatla iç içe olma fırsatı buluyor. Serdivan Kültür Sanatın sunduğu zengin içerik, Serdivan’ı kültürel anlamda daha da zenginleştiriyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı atölyeler düzenleyen Kültür Sanat, sanatın her yaştan insana hitap edebileceğinin en güzel örneğini gösteriyor.