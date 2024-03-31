Sancaktepe’de bulunan Şakir Demir İlkokulu’nda oyunu kullanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Milletin iradesi inşallah sandıklara yansıyacak. Biz umutluyuz, yaptığımız hizmetlerin karşılığını alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin 81 ilinde seçmenler Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak için sandığa gitti. Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü de Sancaktepe’de bulunan Şakir Demir İlkokulu’nda oyunu kullandı. Başkan Döğücü, oy kullanma işleminin ardından basına açıklamada bulundu.

“Türkiye’nin geleceği için güzel sonuçların çıkmasını ümit ediyoruz”

Başkan Döğücü, “31 Mart yerel seçimlerini yaşıyoruz. Sancaktepe’de de yoğun bir katılım var. Gördüğünüz gibi okullarımızda demokrasi şenliği yaşanıyor. Herkes geliyor oyunu kullanıyor. Milletin iradesi inşallah sandıklara yansıyacak. Biz umutluyuz, yaptığımız hizmetlerin karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Oyumuzu kullandık. Her vatandaşımız da bizim gibi oylarını kullanıp vatandaşlık vazifelerini yerine getirdiler. Ülkemiz için, ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’nin geleceği için güzel sonuçların çıkmasını ümit ediyoruz” dedi.