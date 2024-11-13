Sancaktepe’de yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı İETT otobüsünün altında kaldı. Olayda 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe’de Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı, yolda seyir halinde olan 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsünün altında kaldı. 3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, anne itfaiye ekipleri tarafından otobüs altından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası İETT otobüsünün şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası 3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Anne ile 3 yaşındaki kızının otobüs altında kaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.