Sancaktepe’de kurulan giyim ve ayakkabı fuarında çeşitli kıyafetler, ayakkabılar, takım elbiseler, çantalar ve benzeri ürünler indirimli fiyatlardan satılıyor. Çadıra alışverişe gelen vatandaşlar aynı zamanda çadır dışında kurulan stantlarda farklı illere ait yöresel lezzetleri tadabiliyor.

Sancaktepe’de Samandıra Meydanında yaklaşık yanındaki iki bin metre kare alana kurulan giyim ve ayakkabı indirim fuarı vatandaşları ağırlıyor. Çadır içinde kurulan fuarda ayrıca çeşitli markaların ayakkabı, çanta, takım elbise, gömlek, ayakkabı, pantolon, erkek - kadın giysileri gibi birbirinden farklı ürünler yaklaşık bir ay boyunca neredeyse etiketin yarı fiyatına satılıyor. Çadırda kıyafet bakan vatandaşlar aynı zamanda çadır dışında kurulan ve yaklaşık 40 farklı ilin yöresel ürünlerinin bulunduğu alanda yöresel tatları deneyebiliyor.

Çadıra alışverişe gelen Semra Sevdalı “Çadırın açıldığını duyduk. Buranın böyle bir yere ihtiyacı vardı. Fiyatlar da çok uygun. Biz de çoluk çocuk beraber geldik bir bakalım dedik. Fiyatlar hoşumuza gitti. Fiyatlarda indirim yapıyorlar, herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Satıcı Cemal Akkaya, “Ürünlerin hemen hemen yüzde sekseni, doksanı kendi imalatımızdır. Geri kalanı da imalatçı arkadaşlardan temin ediyoruz. Ürünlerimiz Uşak’ta tabaklanıyor, Zeytinburnu’nda atölyemizde dikiyoruz. Daha önce Rusya’ya gönderiyorduk, şimdi Ukrayna savaşı var malum işlerin durgunluğundan ötürü indirim çadırında ürünleri bitiriyoruz” dedi.

Organizasyon yetkililerinden Sabri Eser, “İstanbul Giyim Ayakkabı Çanta Fuarı, Sancaktepe Samandıra Meydanında. 45 gün boyunca dolu dolu indirim. Aynı zamanda çadırın her tarafında 81 ilden yöresel ürünlerimiz var. Çocuklar için oyun grubumuz var. Alışverişin kalbi Sancaktepe’de atıyor” diye konuştu.