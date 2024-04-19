Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 09.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana gelmiş, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. İşçilerinde yardımı ile yapılan söndürme çalışmaları, tamamlandı. Olay yerine gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’da, "Sevindirici tarafı hiçbir vatandaşımızda hiçbir çalışanımızda can kaybımız ve yalanan vatandaşımız yok. Çok geçmiş olsun diyorum" dedi.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.