Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda terminal sapağını kaçıran otomobil, geri geldiği esnada tır ile çarpıştı. Meydana gelen kaza neticesinde otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Hanlıköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, 54 KK 459 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü F.K., kaçırdığı terminal sapağına girmek için geri manevra yaptı. Bu esnada geri manevra yapan sürücünün kontrolündeki otomobil, M.D. idaresindeki Bilecik istikametinde seyir halinde olan 76 AHH 783 plakalı tıra çarptı. Kaza sebebiyle otomobil sürücüsü F.K. ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.