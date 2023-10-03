Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Sapanca Gölü’nden sevindirici haber geldi. Yağışlar sonrasında maksimum seviyesi 32.20 olan gölün şu anda 31.74 seviyelerine yükseldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehirdeki içme suyu kaynaklarıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Sakarya’nın ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayarak neredeyse 3 milyon vatandaşa nefes olan Sapanca Gölü’nün, Türkiye’deki tüm barajlar ile içme suyu kaynaklarının etkilendiği kurak dönemden risksiz şekilde geçtiğini ifade eden Yüce, geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağışla birlikte 6 santimetrelik bir yükseliş kaydettiklerini söyledi. Maksimum seviyesi 32.20 olan gölün şu anda 31.74 seviyelerinde seyrettiğini belirten Yüce, riskli sürece girilmemesi için vatandaşlara "su tasarrufu" çağrısı yaptı. Yüce, Sapanca Gölü’nün Türkiye’deki en kaliteli içme suyu kanyakları arasında yer aldığına dikkat çekerek, "Türkiye yaz sezonunun sonunda kurak bir süreç yaşadı. Birçok barajımızda ve su kaynağımızda seviye kritik noktalara geriledi. Ama hamdolsun yürüttüğümüz sıkı çalışmalarında neticesinde Sapanca Gölümüzde riskli sürece düşmedik. Son yağışlarla 6 santimetre yükseliş kaydederek 37.74 seviyesine ulaştık. Fakat bunu sürdürebilmek için suyumuzu tasarruflu kullanmak zorundayız. Su olmazsa hayattan söz edemeyiz. Lütfen suyumuzu dikkatli ve özenli kullanalım" dedi.