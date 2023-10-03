Kocaeli'de İzmit Belediyesi ile Easy Speak Dil Okulları arasında indirim protokolü imzalandı. Protokol İzmit Belediyesi personelini ve birinci derece yakınlarını kapsıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, eğitim kurumları ile indirim protokolleri imzalayarak personeline katkı sunmaya devam ediyor. Son olarak Easy Speak Dil Okulları ile indirim protokolü imzalandı. İmza törenine Easy Speak Dil Okulları’ndan Furkan Atalı ve Özlem Demirbaş katılırken İzmit Belediyesinden Koordinatörler Hakan Özkum ve Ozan Aksu, İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz, Makina İkmal Müdürü Ahmet Doğan katıldı.

Protokol gereği İzmit Belediyesi personelleri ve birinci derece yakınları, Easy Speak Dil Okullarından ‘Genel İngilizce Dil Eğitimi’ hizmetinden yüzde 20 oranında indirimden yararlanabilecek. Anlaşma bir yıl boyunca geçerli olacak.