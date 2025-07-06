Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yaz Seninle Güzel” konser serisi, Karasu konseri sonrası, Kocaali ve Sapanca’da gerçekleşen unutulmaz bir yaz akşamıyla devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yaz Seninle Güzel” konser serisi Karasu’nun ardından Kocaali ve Sapanca’da müzikseverler ile buluştu. Kocaali Sahili’nde ve Sapanca Kaymakamlığı önünde sahne alan Kent Orkestrası büyük beğeni kazandı, Solistler Okan Kılıç ve Cihan Fırtına ise geceye şarkılarıyla coşku kattı.

Kocaali Sahili’nde ve Sapanca Kaymakamlığı önünde tatilcilerin ve bölgede yaşayan vatandaşların kulaklarına konuk oldu. Kent orkestrası ve Sakaryalı tanınmış sanatçılar Okan Kılıç ile Cihan Fırtına, dinleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

NOSTALJİ, COŞKU VE ALKIŞLAR BİR ARADAYDI

Solistler, nostaljik parçaları seslendirerek dinleyicileri geçmişte yolculuğa çıkardı. Ritimle dans edenler ve telefon ışıklarıyla sahneye enerji katanlar, günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Konuyla ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sakarya’nın yaz akşamlarına müzik dolu katkı sunduğumuz “ Yaz Seninle Güzel” konser serisini Kocaali ve Sapanca’da tamamlamış bulunuyoruz. Karasu konserinde olduğu gibi yoğun katılımlı bir organizasyonu tamamlamış olmanın mutluluğunu duyuyoruz. Bizleri ilçelerine misafir eden, katılımları ile bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.