Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca’nın İpekyolu Caddesi’ne bin metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), her geçen gün artan nüfusu ve günden güne genişleyen turizm imkanları ile Sakarya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayan Sapanca’nın altyapısına yatırımlarını sürdürüyor. Kış aylarının gelmesi ve yağışların başlaması nedeniyle altyapı projelerini hızlandıran ekipler Sapanca İpekyolu Caddesi’nde tamamladığı çalışmalar çerçevesinde bölgeye bin metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı kazandırdı. Tamamlanan çalışmalar ile yoğun yağışlarda oluşan su birikintisi sorunları sürücü ve yayaların güvenliği için ortadan kaldırıldı.