Bursa'da 15 yaşındaki kızı R.K'ya cinsel istismarda bulunan Gökmen K. hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Bugün ise mahkeme sona erdi.

Yaptığı rezilliği kabullenmeyen Gökmen K. Hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istendi. Yaptığı rezalete rağmen bizi bırakın gidelim bir daha böyle bir şey yaşanmayacak ifadelerini kullandı.

Karşısında güvenlik güçlerini gören Gökmen K., "Ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın, gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı. Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için oral ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık." dedi.



Karşısında güvenlik güçlerini gören Gökmen K., "Ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın, gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı. Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için oral ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık." dedi.



Gökmen K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökmen K., savcılık soruşturmasında, kızının, "Daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım." şeklinde ifade değiştirmesi sonucu tahliye edildi.İnegöl ilçesinde geçen yıl nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, kızı R.K.'ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı.



Karşısında güvenlik güçlerini gören Gökmen K., "Ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın, gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı. Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için oral ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık." dedi.



Gökmen K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökmen K., savcılık soruşturmasında, kızının, "Daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım." şeklinde ifade değiştirmesi sonucu tahliye edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma görevlileri, şüphe üzerine baktıkları otomobilde, sürücü koltuğunda oturan kişinin kendilerini görünce fermuarını çekip, yanında bulunan kızın kafasını geriye doğru kaldırdığını söyleyerek, "Şu anda sanık olan kişiye, 'Ne oluyor?' diye sorduğumuzda, 'Ne yaptım. Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın, gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak." diyerek ağladı. Kızı da ailesini terk etmemesi için babasının isteği ile ilişkiye girdiğini söyledi" diye konuştu.

Sanık Gökmen K.'nin akrabalarının da tanık olarak dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti, babasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını kararlaştırdı.

Sanık bugün karar duruşmasına çıktı. Mahkeme heyetini kızına tacizde bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verdi.