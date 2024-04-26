Elebaşılığını Hakkı Saral’ın yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen “Mahzen-32” operasyonlarında bugün yapılan operasyonla çökertildi. Operasyon kapsamında İnegöl’de de suç örgütü üyesi 12 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu. Ayrıca İnegöl’de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlarımızdan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıklarını ekledi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi toplam 24 şüpheli yakalanırken, İnegöl’de ise 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden 10 kişinin ismi ise şu şekilde

O.Y., F.A., S.E., E.G., A.B., T.T., D.T., H.S., F.S., E.S.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-32” operasyonlarında Elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi .Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz 10 aylık süre içinde;

454 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK. BU SUÇ ÖRGÜTLERİNİ İSİM İSİM KAMUOYU İLE PAYLAŞTIK.

Organize Suç Örgütlerine yönelik toplam 1.201 operasyon düzenledik.

8 bin 260 şüpheli yakalandık. Bunlardan; 3 bin 58 ’i tutuklandı. 1.740 ’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Bursa merkez ve İnegöl’de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlarımızdan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, Bursa’ya il dışından getirdikleri tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin işyerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, Bursa’ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darp ettikleri, Araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, Silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin işyerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, Silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve Suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, Çok sayıda çek ve senet ile çok miktarda nakit paraya el konuldu.

Operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"