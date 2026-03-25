Parti içi program ve ziyaretlerin yanı sıra Genel Başkan Mahmut Arıkan İnegöl İş Dünyası temsilcileriyle özel bir buluşma da yapacak.

Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın İnegöl Programı şu şekilde olacak:

• Saadet Partisi İlçe Binasında karşılanacak olan Mahmut ARIKAN, Öğle namazı için İshakpaşa Camii'ne geçecek.

• Namazın ardından Hastane Mezarlığına geçecek olan Genel Başkan, Milli Görüş Hareketi'nin İnegöl kurucu isimlerinden rahmetli Halil İbrahim Çamlıdere'nin kabrini ziyaret edecek.



• Saat 14:00’da 5. Mevsim Kültür Merkezi'nde Kadın Kolları tarafından düzenlenen Büyük Divan Buluşması'na katılacak olan Genel Başkan Mahmut ARIKAN, partinin kadın kolları teşkilatına hitap edecek.

• İkindi namazını Lazlar Camii'nde kılacak olan Mahmut ARIKAN namaz sonrası Atatürk Bulvarı esnafını ziyaret edecek.

• Genel Başkan Mahmut Arıkan akabinde Royal Otel'de İnegöl İş Dünyası Temsilcileri Buluşması'na iştirak edecek ve dar kapsamlı bir söyleşiyle İnegöl'ün iş sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

• Programın son bölümünde Genel Başkan, ilçe parti binasında çeşitli kesimden gençlerle buluşma ve sohbet gerçekleştirecek.

Genel Başkan Arıkan'a program boyunca Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, İl Başkanı Hamza Gürsel, Genel İdare Kurulu Üyesi Salih Berber, İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız ve ilçe yöneticileri eşlik edecek.