İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Sarıyer Kilyos Havzası Atık Su Tünelleri’nin kazı başlatma töreninde, İSKİ’nin altyapı yatırımlarıyla İstanbul’un sorunlarını çözdüğünü söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun selamını ileten Aslan, tutuklu İBB yöneticilerine özgürlük çağrısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Sarıyer’de Kilyos Havzası Atık Su Tünelleri Kazı Başlatma Töreni’ne katıldı. Aslan’a CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan eşlik etti. Aslan, törende CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını ileterek, “İSKİ, Kilyos Gümüşdere ve Zekeriyaköy Atık Su Tünelleri ile Sarıyer’in altyapısını güçlendiriyor, yılların sorunlarını çözüyoruz,” dedi.

“İSTANBUL’A YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER ORTADAN KALKTI”

Aslan, 2019’dan beri İSKİ’nin su baskınları, fosseptik çukurları ve deniz kirliliği gibi sorunları çözdüğünü belirtti. “Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde İstanbul’un altyapı problemlerini çözüyoruz. Su baskınlarına son verdik, atık su ve yağmur suyu ayrımı yaptık,” dedi. 2019’dan bu yana 2.855 km atık su ve yağmur suyu hattı, 1.163 km içme suyu hattı, 20 km içme suyu tüneli ve 89 km dere ıslah çalışması tamamlandı. Baltalimanı, Ataköy ve Tuzla’daki biyolojik arıtma tesisleri devreye alındı, 7 tesisin inşası sürüyor. Toplam yatırım tutarı 202,2 milyar TL’yi buldu.

KİLYOS TÜNELLERİ İLE DENİZ VE ORMANLAR KORUNACAK

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, 6.118 metre uzunluğundaki Kilyos Atık Su Tünelleri’nin Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kumköy ve Gümüşdere’nin atık sularını arıtma tesisine ulaştıracağını, böylece deniz, plajlar ve ormanların kirlilikten korunacağını söyledi. Tünellerin 2027’de tamamlanması hedefleniyor. Aslan, törende Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na selam göndererek, “Onun burada olmama nedeni 6 yıllık başarısıdır” dedi.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunlarına dikkat çeken Aslan, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı’na seslenerek, Çalık’ın tutuksuz yargılanması ve tedavi koşullarının sağlanması çağrısında bulundu. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya da geçmiş olsun dileklerini iletti. Aslan, “İmamoğlu’nun emanetine sahip çıkacağız, İstanbul’a hizmete devam edeceğiz,” dedi.