Megakent İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sarıyer'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası ilçe genelinde güzel görüntüler oluştu.
İstanbul'da dün aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Termometrelerin 2 dereceyi gösterdiği kentte, özellikle Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde görüldü. Beyaz örtüyle kaplanan Bahçeköy, havadan görüntülendi. Kar yağışıyla birlikte Belgrad Ormanı ve yerleşim yerleri beyaza bürünürken, ortaya masalsı görüntüler çıktı.
Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
