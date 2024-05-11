Sarıyer’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Erdem Yiğit son yolculuğuna uğurlandı.

Polis Memuru Muhammed Erdem Yiğit, dün Sarıyer Kilyos Mahallesi Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu’ndaki kurs eğitimi sonrası evine döneceği esnada karşı yönden gelen bir otomobile çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polis Memuru Muhammed Erdem Yiğit’in cenaze namazı bugün Bağcılar 100. Yıl Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınarak Sultangazi Cebeci Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çok sayıda polis memuru ve vatandaş katıldı.