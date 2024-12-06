SASKİ, hat yenileme çalışmalarıyla altyapıda güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Çeşmebaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen 800 metrelik içme suyu hattı yenileme ile su

kayıpları önlenirken bölgede bulunan abonelere de kesintisiz içme suyu ulaştırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde yürüttüğü projelerle su kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetmeye devam ediyor. Karapürçek Çeşmebaşı Mahallesi’nde başlatılan 800 metrelik içme suyu hattı deplase projesiyle bölgenin su iletim altyapısı yenilenerek, daha güçlü bir şebeke ağı oluşturuluyor.Su kayıplarına neden olan hat yeni güzergahı ve güçlü yapısı ile bölgedeki su kayıp oranının minimum seviyeye inmesini sağlayacak. İçme suyu güvenle taşınacak

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Çeşmebaşı Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz 800 metrelik içme suyu hattı yenileme projesiyle bölgeyi güçlü altyapıyla buluşturuyoruz. Aynı

zamanda güzergahını da değiştirdiğimiz hattın olası müdahalelerle zarar görmesine de önlem almış olacağız. Hızla devam eden deplase çalışmaları tamamlandığında ise Çeşmebaşı Mahallesi’nin su sorunları kalıcı bir çözüme kavuşmuş olacak” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: igf