Sakarya Üniversitesi, küresel akademik platformdaki izlerini derinleştirmeye devam ediyor. SAÜ ve Anadolu Üniversitesi, Çin’in saygın yükseköğretim kurumlarından Jingdezhen Seramik Üniversitesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Çin’de gerçekleştirilen yoğun temasların ardından, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmak, bilimsel araştırma ve yayın üretimini desteklemek amacıyla "Ortak Laboratuvar" kurulması kararlaştırıldı. Protokol, 7. Çin Orta Bölgesi Tasarım Eğitimi Uluslararası Forumu kapsamında, Jingdezhen Seramik Üniversitesi Xianghu Kampüsünde düzenlenen törenle resmileşti. Törene Sakarya Üniversitesi’ni temsilen Rektör Yardımcısı ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Yaşar ile Dekan Yardımcısı Doç. Dicle Öney Ertürk iştirak etti.

Endüstriye açılan kritik merkez

Kurulacak ortak laboratuvar; seramik malzeme bilimi, ileri üretim teknolojileri, yenilikçi tasarım ve kültürel mirasın korunması gibi kilit alanlarda müşterek araştırmalar yürütecek. Merkezin temel hedefi; bilimsel yayın üretimini artırmak, elde edilen sonuçları endüstriyel uygulamalara aktarmak ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olarak belirlendi. Bu iş birliği, aynı zamanda Çin’in "Kuşak ve Yol (Belt and Road)" girişimi doğrultusunda Türkiye ve Çin arasında uzun vadeli akademik etkileşimi ve öğrenci-akademisyen değişimini güçlendirecek.

Küresel platformda SAÜ vizyonu paylaşıldı

Organizasyon kapsamında imzaların yanı sıra bilimsel sunumlar da gerçekleştirildi. SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Yaşar, 2025 Sanat ve Endüstri İnovasyon Forumu’nun açılışında üniversitenin uluslararası iş birlikleri vizyonunu ve ortak projelerin kritik katkılarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Doç. Dicle Öney Ertürk ise sunumuyla, SAÜ’nün "Türkiye’de Üniversite-Sanayi Sinerjisi" alanındaki başarılı çalışmalarını örneklerle tanıttı.