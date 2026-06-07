Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Bora İlkdoğanlar, Can Deniz Öztürk ve Hüseyin Yusuf Hocaoğlu, Doç. Dr. Selim Yılmaz’ın danışmanlığında; Millî Savunma Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Ordusu Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı.

14-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında Seferihisar Doğanbey’de gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı ve Savunma Sanayi Sergisi sürecinde düzenlenen yarışmada, MSKÜ ekibi Türkiye genelinden katılan 392 takım arasından 5. olma başarısını gösterdi.

MSKÜ ekibi, yarışmanın finalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başta olmak üzere devlet protokolünün ve Türk Silahlı Kuvvetleri üst düzey temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldu.

Bora İlkdoğanlar, ödülünü Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert’ten, Can Deniz Öztürk ise ödülünü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’dan teslim aldı.

Öte yandan yapay zeka destekli hibrit hava savunma sistemleri ile simülasyon tabanlı İHA tespit ve takip teknolojileri üzerine AR-GE çalışmaları yürüten takım, yerli mühendislik çözümlerine katkı sunmayı hedeflerken TEKNOFEST 2026 Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda üniversiteyi temsil etmeye hazırlanıyor.