SARSILMAZ, savunma sanayinde millilik oranını artıracak bir iş birliğine daha imza attı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından da desteklenen SARSILMAZ ile Koçak Speedol arasında yapılan iş birliği anlaşmasına göre; Koçak Speedol tarafından geliştirilen birçok silah temizleme ve koruma yağının saha atış testleri SARSILMAZ tarafından yapılacak.ANKARA (İGFA) - SARSILMAZ ile Koçak Speedol savunma sanayinde millilik oranını artıracak, stratejik öneme sahip bir iş birliğine imza attı.

İş birliği için imzalar, Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Murat Akalın ve Koçak Speedol Genel Müdürü Yusuf Koçak tarafından atıldı. İş birliği silahlar için kullanılan SPEEDOL SPD 63460 kodlu yağın TÜBİTAK desteğiyle Koçak Speedol tarafından geliştirilmesini ve saha atış testlerinin SARSILMAZ tarafından yapılmasını kapsıyor. Ayrıca; kullanıma hazır olan silah yağları, SARSILMAZ’ın ürettiği silahların paketlerinde standart olarak bulunacak.

İş birliği sayesinde Milli Piyade Tüfeği MPT-76 başta olmak üzere milli olarak üretilen birçok silahın temizlenme ve korunması için gerekli olan yağlarda dışa bağımlılık son bulacak. SARSILMAZ-Koçak Speedol iş birliğiyle ortaya çıkan ürün, ülkemizdeki tüm piyade tüfekleri için kullanılabilecekken, iş birliğinin hedeflerinden biri de ürünün ihracını gerçekleştirerek savunma sanayinin dünya pazarındaki payını artırmak.

Yerli ve milli silah yağı; doğada çözünür, sentetik ester bazlı, uzun ömürlü bir silah yağlayıcı olma özelliğinden dolayı, muadillerine göre daha çevreci ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak bir ürün olarak öne çıkıyor.