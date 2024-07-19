İstanbul Kadıköy'de ortak basın açıklaması yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin yasalaşmasına asla izin vermeyeceklerini yüksek sesle dile getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Sokakta yaşayan hayvanların toplanıp tecrit edilmesini ve öldürülmesini öngören yasa teklifi, 17 Temmuz Çarşamba günü Meclis'in Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştı.

Komisyon toplantısına hayvan hakkı savunucuları alınmazken sokaktaki köpeklerin katlini destekleyen grupların toplantı salonuna alınması birçok ilde saatlerce protesto edildi.

Süreci Meclis önünde protesto eden hayvan hakkı savunucularından bazıları darp edilerek gözaltına alındı. Aynı gün sabaha kadar süren Komisyon toplantısının sonunda teklifin ilk üç maddesi Komisyon'da kabul edilmiş, kalan maddelerin görüşülmesi ise muhalif milletvekillerinin yoğun tepkisi sonucu 22 Temmuz Pazartesi gününe ertelenmişti.

Gelişmeler üzerine Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, yaptıkları ortak basın açıklamasında yasa teklifine karşı çıkarken Komisyon'un işleyişini de eleştirdi.

1910 yılında Hayırsız Ada'da yapılan köpek katliamını anımsatarak “Hayırsız Ada Bir Daha Asla” sloganları atan hayvan hakkı savunucuları, bu utancın tekrarına müsaade etmeyeceklerini vurguladı ve teklif geri çekilinceye kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

“Dostlarımızı sizin vahşet planlarınıza teslim etmeyeceğiz!" diyen Hayvan Hakkı Savunucuları, "Bizler yaşamdan yana olanlar; kana susamış iktidara, sahte haberlerle toplumu manipüle eden trol ordusuna, kendisine gazeteci deyip meslek etiğini yok sayarak hayvanların yaşam hakkını anketler açarak bir avuç takipçisiyle tartışmaya açanlara, her gün bilimden uzak, yeni nefret söylemleri ile toplumu kutuplaştıranlara, halkın parkını halka kapatanlara, halkın meclisine halkı almayanlara, protesto hakkını engelleyenlere, gözaltına alanlara karşı; hayvanları, sokakta yaşayan köpekleri, kedileri, tüm dostlarımızı savunuyoruz! Savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizler buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Günbegün çoğalıyor, günbegün güçleniyoruz! Bugün bu alanda bizlerle birlikte dayanışma gösteren hak mücadeleleri onurumuzdur" görüşlerine yer verdi.