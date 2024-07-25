Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin Schengen vizesi başvurusunda randevuların geç tarihlere verilmesi ve vizelerin reddedilmesi nedeniyle vatandaşların tercihi Dubai gibi daha kolay vize veren veya vize istemeyen turistik destinasyonlar oluyor.

Schengen vizesiyle giriş yapılan ülkelere seyahat etmek için başvuru yapanlar son dönemde işlemlerdeki gecikmeler ve vizelerin ekseriyâ reddedilmesi sebebiyle farklı destinasyonlara yöneliyor. İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 2023 verilerine göre, Türkiye 1 milyon 55 bin 885 başvuruyla en çok vize başvurusu yapan 2. ülke olarak konumlanıyor. Başvurular sonucunda 612 bin 841 kişiye çok girişli uniform Schengen vizesi verilirken, ret oranı ise 2022’ye göre 6 puan yükselerek yüzde 21,7’ye çıktı. Ret oranındaki artışların tatilcileri ilgisinin başta Dubai olmak üzere, Mısır, Bali, Umman, Katar gibi alternatif destinasyonlara kaymasına neden olduğunu belirten Birleşik Arap Emirlikleri tarafından direkt yetkilendirilmesi bulunan resmi acente DubaiVizeAl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akdemir, 1 günde online başvuruyla Dubai vizesi alınabildiğini anlattı.

Burak Akdemir, “Vize kriziyle zaman ve maddi kayba uğramak istemeyenler, rotalarını turistik cazibe merkezi Dubai’ye çevirdi. Dubai Vizesi Yetkili Başvuru Merkezi olarak Türk pasaportu sahiplerine online başvuru ile 1 günde turist vizesi alma imkanı sunuyoruz” dedi.

“Onaylanmayan vizeler zaman ve maddi kayıplara sebep oluyor”

Sorunsuz tatil yapmak isteyenlerin kolay vize ya da vizesiz ülkelere seyahat seçeneklerini değerlendirdiklerini belirten DubaiVizeAl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akdemir, “Schengen vize başvurularında son dönemde gözle görülür bir artış var. Ancak, vize başvurusu için gerekli olan randevular ileri tarihlere veriliyor, hatta bazen gerçekleştirilmek istenen seyahat tarihinden bile geç gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların reddedilmesi ya da randevunun geç verilmesi sonucu başvuru yapanların hem yatırdıkları harçlar yanıyor hem de tatil için ödedikleri bedelin belli bir kısmı ceza olarak kesilebiliyor. Üstelik, ilkinde reddedilen vize başvurularının sonraki başvurularda çıkma ihtimali daha da düşüyor. Vatandaşlarımız, bu kadar stresin üstüne bir de istedikleri tatili gerçekleştirmiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Dubai’de çekici turistik aktiviteler var”

“Türk tatilciler daha kolay erişilebilir ve vizesiz destinasyonlara yöneliyor. Bu durum, Dubai gibi turistik cazibe merkezlerine olan talebi artırıyor” diyen Burak Akdemir, “Dubai Vizesi Yetkili Başvuru Merkezi olarak, eşsiz turistik yerleri, Türk damak tadına yakın yemek seçenekleriyle, deniziyle kumuyla, alışverişiyle, gece hayatıyla gidenlerin tekrar gitmek istediği Dubai’ye online başvuruyla 1 günde vize hizmeti veriyoruz. Dubai vizesi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikte geçerli. Dubai, son derece çekici turistik aktiviteleri ve göz alıcı şehir hayatı ile biliniyor. Dubai’nin sunduğu eşsiz deneyimler, Türk tatilcileri her geçen gün yeni keşifler için bu gözde şehre çekmeye devam ediyor. Türk tatilciler için alternatif bir destinasyon olarak öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Tatilini riske atmak istemeyenler Dubai’yi tercih ediyor”

30 ve 60 günlük tek ya da çok girişli Dubai vizelerinin yanı sıra 2 yıllık freelancer serbest çalışma vizesi, ekspres vize de verildiğini dile getiren Akdemir, “Vatandaşlarımız, tatil planlarını riske atmak istemiyor ve Dubai gibi daha erişilebilir destinasyonları tercih ediyor. Türkiye’den Dubai’ye seyahat eden tatilciler için vizenin yanı sıra havalimanı karşılama ve istenilen noktaya transfer, araç kiralama, seyahatini en güzel hâtıralarla ölümsüz kılmak isteyenler için Dubai’nin olmazsa olmazı çöl safari turu, helikopter turu ve kişiye özel rehberlerimizle şehir turu hizmetleri de sunuyoruz” diye konuştu.