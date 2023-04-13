Perakende sektöründe esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan Seç Market, 2022 yılında iş ortaklarının sayısını yüzde 40 artırarak 2 bin 409’a ulaştırdı.

Rekabetin yoğun olduğu perakende sektöründe küçük esnafı destekleyen bayilik modeliyle faaliyet gösteren Seç Market, hızlı büyümesini sürdürdü. Seç Market tabelasına sahip mağaza sayısı 2022 sonunda bir önceki yıla oranla yüzde 40 artışla 2 bin 409’a ulaştı. Sunduğu kurumsal altyapı, tedarik sürekliliği, fiyat avantajları, güvenilir gıda ve zengin ürün çeşitliliğiyle Seç Market, yeni iş ortaklarıyla büyüyerek paydaşlarının rekabet gücünü artırıyor. Çoğunluğu aile işletmelerinden oluşan Seç Market, bugün itibarıyla iş ortakları ve çalışanlarla beraber yaklaşık 7 bin kişilik bir ekosisteme sahip bulunuyor.

Dijital altyapısını da güçlendiren Seç Market; iş ortaklarına sipariş akışının yönetilmesi, stok kontrolü, promosyonlar ve genel iletişimin yönetilmesi gibi konularda destek verilen Seç portalını da yenileyerek bayilerin bir kısmının kullanımına sundu. Hem mobil hem de web arayüzü bulunan yeni portal uygulaması, bayilerin güncel teknolojileri kullanarak işletmelerini daha verimli yönetmelerine katkı sunuyor. Portal uygulaması sayesinde iş ortakları stok, fiyat ve sipariş yönetimini tek bir yerden hızla ve kolaylıkla yapabiliyor.

"Yeni yatırımlarımızla Seç iş modelimiz büyüyüp güçlenmeye devam edecek"

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç iş modelinin esnaftan müşteriye tüm paydaşlarına sağladığı avantajlarla geçen yıl önemli büyüme kaydettiklerini vurgulayan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen şunları söyledi:

“2022 yılında tedarik, lojistik, dijital altyapı gibi alanlarda yaptığımız yatırımlarla hızlı büyümemizi sürdürdük. Seç portalımızı yenileyerek bayilerimizin bir kısmının kullanımına sunduk. Bu sene Seç mağazalarının tamamını yeni altyapısıyla Seç portalına entegre ederek iş süreçlerimizdeki verimliliği artıracağız. Geçen sene müşterilerimiz, bayi adaylarımız ve basın mensuplarıyla da keyifli buluşmalar gerçekleştirdiğimiz dinamik ve verimli bir yıl oldu. 2022’de yayına giren “Mahallenizin Marketi” temalı TV reklamımız kamuoyundan büyük ilgi gördü. Bu yıl da aramıza yeni katılan iş ortaklarımızla beraber her geçen gün büyüyüp güçlenmeye, müşterilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.”