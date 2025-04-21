Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yüksek kazanç vaadiyle hazırlanan “gizli fon” planı kapsamında aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada mahkeme ara kararını verdi.

İstanbul’daki duruşmada mahkeme heyeti, kamuoyunun yakından takip ettiği davada Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bir sonraki duruşmada yeni delillerin ve tanık beyanlarının gündeme gelmesi bekleniyor.