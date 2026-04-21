Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesi 3. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Mehmet Salih A.(42) çalıştığı sırada fenalaşarak bir anda yere yığıldı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran işçiye kalp masajı yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN