ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 8 Nisan’da yapılan geçici ateşkes anlaşmasının sona ermesine saatler kala kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan açıklama yaptı. Trump paylaşımında "İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti" ifadelerini kullandı.



Trump, ateşkesin uzatılmasının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran’la ateşkes süresi dolmadan anlaşmaya varılmaması halinde ateşkesin uzatılmasının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu söylemiş, anlaşma kesinleşene kadar Hürmüz Boğazı’nın da kapalı kalacağını duyurmuştu. İran tarafının Pakistan’daki görüşmelere katılmayacağı yönünde çıkan haberlere rağmen Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance’in Pakistan’a gideceğini ve İran ile müzakerelerin ikinci turunun başlamasının planlandığını belirtmişti.

