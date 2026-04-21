Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde park halindeki sürücü yönetimindeki 16 AKV 910 plakalı hafif ticari araç U dönüşü yapmak için caddeye çıkış yaptığı sırada seyir halinde olan Şefik Ç.(20) yönetimindeki 16 BFK 092 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi esnaflar yaptı. Yaralı esnaflar tarafından dükkana alınırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.