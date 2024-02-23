Yerel seçime sayılı günler kala MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut’un, Roman ezgileriyle hazırladığı seçim şarkısıyla, rakibi mevcut belediye başkanını eleştirmesi viral oldu. Kırklareli’nin bozuk sokakları, parkları ve yarım kalan yatırımları ile ilgili şarkı izlenme rekorları kırıyor.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere partilerin ve adayların çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Son olarak MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut’un, Roman ezgileri ile Kırklareli’nin mevcut belediye başkanı ve CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na karşı hazırladığı seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

Türkiye’de viral olan ve mevcut belediye başkanının birçok projesine gönderme içeren seçim şarkısı Trakya şivesi ile sosyal medyanın gündemi oldu.

Kırklareli’nin bozuk sokakları, parklar, yarım kalmış yatırımlar ve mevcut belediye başkanının vaatleriyle ilgili yayımlanan şarkı izlenme rekorları kırıyor.