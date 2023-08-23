SEDAŞ, Sakarya’nın 138 farklı lokasyonunda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım ve bakım çalışmaları aralıksız devam ederken 335 milyon TL’lik yatırım planlanıyor.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Sakarya’daki yatırım çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede şehirdeki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda ilçeler geneline göre bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanırken bölgede sürdürülen yatırımın değeri ise 335 milyon TL oldu. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, titizlikle yürütülen katma değerli projelerle SEDAŞ’ın kaliteli hizmet ve kesintisiz enerjiyi hedeflediğini söyleyerek, “Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Sakarya’nın en güncel ihtiyaçlarını araştırarak müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planımıza ara vermeden tüm gücümüzle devam ediyoruz. Şehrimize hem istihdam imkanları hem ekonomik fayda oluşturan tüm ilçelerimizde aynı anda bir çalışma yürütüyoruz. Yatırımlarımızla müşteri memnuniyetini günden güne artırarak, operasyonel faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.