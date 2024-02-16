Sedat Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik sorunların günden güne arttığı Türkiye’de ailelerin çocuklarını okutmakta zorlandığını ifade ederek, “Bugüne kadar belediyelerimiz sadece çocuklarımızı destekledi. Biz sadece üniversitede okuyan çocuklarımızı değil, ailelerini de destekleyeceğiz. Üniversite sınavlarında ilk 200 bin sıralamasına giren ve 4 yıllık fakülteye yerleşen tüm İnegöllü gençlerimize 1500 TL, yine bu öğrencilerimizin ailelerine ise 2500 TL destek sağlayacağız. İnegöl’ün geleceği olan çocuklarımızın ve ailelerinin yükünü hafifleteceğiz. Projemiz hane geliri 20 bin TL’nin altında olan tüm aileleri kapsayacak” diye konuştu.

İnegöl’de gençlere büyük önem verdiklerini de söyleyen Yavuz, “İnegöl’de sadece Belediye Meclisi olmayacak. Biz Gençlik Meclisi projesini de hayata geçiriyoruz. Tüm liselerimizle seçimle birer meclis üyesi seçilecek. Her yıl 60 milyon TL bütçe ayıracağımız bu meclisimiz, İnegöl’de gençlere yönelik proje geliştirecekler. Gençler isteyecek bizlerde yapacağız. İnegöl gençlerimizle daha da gelişecek” diye konuştu.