Küçükçekmece Sefaköy’de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışması sonrası yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazadan hemen sonra yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Sefaköy’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüs çarpıştı. Çarpışma sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza sonrası yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası metrobüs içerisindeki yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı ve çevredeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.