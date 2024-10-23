Sakarya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl dönümü kutlama programı genel provası çerçevesinde Adapazarı Atatürk Bulvarı’nın yarın geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl dönümü kutlama programı genel provası sebebi ile Sakarya’da yarın (24 Ekim 2024) saat 10.00 ile 11.00 arasında Atatürk Bulvarı (Yeni Camii-Adapazarı Kültür Merkezi arası ve bulvara çıkan cadde ile sokaklar) çift yönlü olarak geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sakarya Valiliği, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına bulvarın geçici olarak kapanacağını yaptığı paylaşım ile duyurdu.