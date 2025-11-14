İki çocuk babası Şehit Kaplan’ın 8 yaşındaki kızı Cemre babasının cenazesini oyuncağına sarılarak bekledi. O anlar yürekleri dağladı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarını taşıyan askeri uçak Amasya Merzifon Havalimanı’na indi. Karşılama törenine şehitlerin aileleri ve yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Kaplan’ın cenazesi karayolu ile Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine, Şehit İbbiği’nin cenazesi de memleketi Çorum’a gönderildi.