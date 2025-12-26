Kuzey Irak harekat alanında görev yapan, 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Taner Arı vefat etti. Arı, bugün memleketi Bingöl’e getirildi. Solhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından Arı, gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 13. Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Hareket alanında görevli Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Taner Arı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.