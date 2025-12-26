İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden ve hurda toplayıcılığı yapan 53 yaşındaki İsa Kereci ile eşi, 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Hale Kereci, Facebook’ta karşılarına çıkan ilana tıklamalarının ardından dolandırıcıların ağına düştüklerini anlattı. İlk etapta düşük meblağlarla başlayan sözde yatırım sürecinde "dosya masrafı", "sigorta bedeli", "vergi borcu" ve "Merkez Bankası transferi" gibi gerekçelerle yönlendirildiklerini ifade eden Kereci çifti, ekran paylaşımı yaptırılarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından farklı şahıslar adına para transferi yapıldığını söyledi.

Bu süreçte sigortasız kredi çektirildiğini, kurtaran hesaptaki birikimlerin alındığını, kredi kartlarından harcamalar yapıldığını, altınlarını bozdurduklarını ve yakınlarından borç para temin ettiklerini belirten İsa Kereci ve Hale Kereci, toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin liranın dolandırıcıların eline geçtiğini dile getirdi. Yaşadıkları olay sonrası Samsun Adliyesine giderek savcılığa başvurduklarını söyleyen çift, vatandaşları benzer ilanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hale Kereci adliye önünde gözyaşı döktü.