Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından katılımcıların hep birlikte gerçekleştirdiği fidan dikimi ile hatıra ormanının ilk adımı atıldı. Dikilen her bir fidan, şehit Cengiz Yiğit'in hatırasını yaşatacak anlamlı birer sembol olarak toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim programının ardından etkinlik, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde düzenlenen anma programı ile devam etti. Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid programının ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın yaptığı dualarla sona erdi. Program kapsamında şehit infaz ve koruma memuru Cengiz Yiğit'in eşi ve çocuklarına hediye takdiminde bulunuldu.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğine; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hasan Akceviz ve Fatih Kemal Süt, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, cumhuriyet başsavcı vekilleri ve cumhuriyet savcıları, il emniyet müdür yardımcısı, il jandarma komutan yardımcısı, ceza infaz kurumu müdürleri, denetimli serbestlik müdürü, ceza infaz personeli, yükümlüler ile şehidin eşi ve çocukları katıldı.