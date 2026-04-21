Çitli Muhtarı Mehmet Öztürk, Hamamlı Muhtarı İsmail Sümer ve Alibeyköy Muhtarı Kemal Ok tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 3 mahalle de suyu olmayan araziler, suya kavuşuyor.

Yaklaşık 2 yıldır çalışan mahalle muhtarları sürdürdükleri ısrarlı müracaatlar neticesinde, suyu olmayan arazilerin suya kavuşması ve daha uygun maliyetlerle sulanabilmesi adına önemli bir adım atıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan cazibeli su hattı projesi kapsamında, toplamda 30 km uzunluğunda hat çekilerek bölgen bereketli toprakları suyla buluşacak.

Konu hakkında bir açıklama yapan Çitli Muhtarı Mehmet Öztürk, “Çitli’mizde Karabeyler mevkiinde 4 km’lik hattın boru döşeme işlemleri tamamlandı. Çandır Deresi üzerine yapılacak regülatör havuzu ile arazilerimize ekonomik sulama imkânı sağlanacak. Her 250 metrede bir kurulacak sulama hidrantları sayesinde yaklaşık 80 dekar alan sulanabilecek. Bu büyük yatırım ile bölgemizde tarımsal üretim çeşitlenecek, verim artacak ve çiftçimizin yüzü gülecek. Başta devletimiz olmak üzere, taleplerimizi dikkate alarak projeyi hayata geçiren DSİ 1. Bölge Müdürlüğü yönetimine ve sahada alın teri döken tüm emekçi kardeşlerimize şahsımız ve halkımız adına yürekten teşekkür ediyoruz. Birlikte başardık, birlikte büyümeye devam edeceğiz” dedi.