Anne Kezban Yaman, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara Gölbaşı Özel harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan İmam Mustafa Yaman'ın cebinden çıkan 5 TL'yi, 8 yıldır yanından hiç ayırmadı.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan hain saldırıda şehit olanlardan İmam Mustafa Yaman'ın Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesine bağlı Çubuklu köyünde yaşayan ailesi, darbe girişiminin 8. yıl dönümünde unutulmadı. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, polis ve askeri erkan, kurum ve daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yer aldığı il protokolü 15 Temmuz şehidi Mustafa Yaman'ın baba ocağını ziyaret etti. Anne Kezban, baba Mustafa Yaman ile görüşen Vali Arslan ve beraberindekiler, Çubuklu Köyü Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif'i dinledi. Ardından Yaman ailesi ile birlikte kabri ziyaret eden protokol, yapılan duaların ardından köyden ayrıldı.

VALİ NURTAÇ ARSLAN O GECEYİ ANKARA'DA YAŞADI

15 Temmuz Şehidinin kabrinin ardından kısa bir açıklama yapan Vali Nurtaç Arslan, "15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kalkışılan hain darbe girişiminin, milletimizin kahramanca, mücadelesi, direnişi ile püskürtülmesinin hem onurunu yaşıyoruz. Aynı zamanda da 253 şehit vermemizin de hüznünü yaşıyoruz. Allah bir daha memleketimizi böyle imtihanlarla karşılaştırmasın diliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'daydım. Yakından hisseden ve yaşayan insanlardan biriyim. O anları yaşadım. Bu aziz milletimiz, kahramanca, cesaretli, fedakarca bu ülkeye, bu devlete sahip çıktıkça, hiç bir kirli oyuna, bu ülke alet olmayacaktır. İstikbalinden, istiklalinden taviz vermeyecektir" diye konuştu.

ACI HABERİ ALDIĞI ANLARI ANLATTI

Anne Kezban Yaman, ziyaret nedeniyle Vali Arslan ve beraberindekileri teşekkür ederek, bir daha benzeri acıların yaşanmamasını diledi.

Oğlu şehit edildiğinde cebinde bulunan son 5 TL'yi kendisi aldığını ve sürekli yanında bulunduğunu belirten Kezban Yaman, yaşananları asla unutamayacağını ifade etti.

Ankara'da yaşayan oğlunun her bayram kendisini ziyarete geldiğini sadece o bayram gelemediğini söyleyen anne Kezban Yaman, oğlundan acı haberi aldığı anları ise şöyle anlattı:

"Darbe girişimi haberini ve Gölbaşı'na saldırı düzenlendiğini öğrenince oğlumu aradık. Ulaşamadık. arıyoruz ulaşamıyoruz. Sabah olunca eşim Ankara'ya gideceğini söyledi. Nedenini sorduğumda oğluma ulaşamadığını söyledi. Yine biz umutluyduk. Ben de gideceğim dedim, apar topar kalkarak, 3 günlük işi 2 saat içerisine sığdırdım. Oğlum gelemeyeceği için arabanın bagajına ne var ne yok doldurduk. Zaten onlar buraya gelemediği için bizim onları ziyaret etmeye niyetimiz vardı. Ama olan bitenden de haber almaya çalışıyorduk. Arıyoruz ulaşamıyoruz. Almanya'daki kardeşim aradı. İyi haber bekliyoruz dedim. telefonlara cevap vermiş herhalde, açmış kapatmış dedi. 'Oh, Ya Rabbi şükür' dedim. Bunu duymak istiyordum dedim. Gölbaşına girerken tekrar aradık, yine ulaşamadık. Bu kez gelinimi aradım. Nerde olduklarını sordum, Mustafa'yı aradıklarını, bulamadıklarını söyledi. Tekrar aradım, bu kez gelinin ağabeyi baktı. Metanetli olun, sabırlı olun dedi. Ben de "Mustafa'm gitti mi diye bağırdım. Dünyam orda yıkıldı zaten. Sonra hastaneye vardık. Ben sağa sola gidiyorum. aynı başı kesilmiş tavuk gibi. Oğlumu görmek istediğimi söyledim. Ölüsünü yada dirisini görmek istediğimi söyledim. Hastanenin içine doğru gittim. Gelinin büyük ağabeyi geldi, beni sakinleştirmeye çalıştı. Israrla oğlumu sorunca, 'Başımız sağ olsun' dedi. O zamana kadar az da olsa bulunan umudum, tamamen tükendi. Beni normal zamanda az itsinler, yere yıkarlar ama o zaman, beni kimse zapt edememiş. Bana kimse güç yetiremiyor. Güneş olduğu halde yer karardı, bana zindan oldu. Bir yere yığıldık kaldık. Sonra oğlumun cenazesinin önünü bekledik."

ÖLENE KADAR PARASINI SAKLAYACAK

Oğlu şehit olduğunda cebinden namaz takkesi, 5 TL kağıt para ve 2 TL demir para çıktığını ifade eden acılı anne, "Oğlumun cebinden çıkanları getirdiklerinde 5 TL kağıt parası, 2 TL de demir parası geldi. Onu görünce çok şaşırdım, bu kadarcık parası varmış dedim. O cebinde para olmadan dışarı çıkmazdı. O gün için demek o kadar parası varmış oğlumun. Oğlumun hatırası olarak takke ve kağıt parayı ben aldım. Takkeyi evde, parayı sürekli yanımda taşıyorum" dedi.

"HAZIRLIKLI GİTMİŞ ORAYA"

Mehmet Yaman ise, şehit kardeşinin eşyalarını kendisinin teslim aldığını, kardeşinin cebinden para ve namaz takkesi ile birlikte borçları ve alacaklarının yer aldığı bir not kağıdı da çıktığını ifade etti. Şehidin cenazesinin defin edilmeden borçlulara ulaşarak borçlarının ödendiğini ifade eden Mehmet Yaman, "Kardeşimin alacağı bulunanlar da geldi, borçlarını ödediler. Herkes ile helalleşme sağlandı. Kardeşimin borçlarını yazma, yanında taşıma gibi bir huyu yoktu. Hazırlıklı gitmiş oraya. Olacağı tahmin etmiş herhalde" diye konuştu.

Öte yandan 15 Temmuz şehidi Mustafa Yaman'ın baba ocağına gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde ise Bartın il merkezinde Hükümet Caddesi'nde açılan 15 Temmuz Birlik ve Beraberlik Günü konulu fotoğraf sergisini gezen Vali Arslan ve beraberindekiler, il merkezinde bulunan şehitlikte de okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek şehitler için dua etti.