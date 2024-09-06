Hakkari'de 2015 yılında teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Dağlıca Tabur Komutanı Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan, 9. ölüm yıldönümünde düzenlenen mevlitte anıldı. Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla, Çelikcan’ın baba ocağı olan Çalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen mevlitte, şehidin ruhu için dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu.

Etkinliğe Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Selim Karaca, Garnizon Komutan Vekili Albay Murat Dülgar, Merkez Komutan Vekili Albay Özkan Yenigün, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Nilüfer Belediye Başkanvekili Emrah Mutlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Emre Karagöz, Tezcan Öztürk, AK Parti Bursa eski Milletvekili Ali Kul, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Mevlit sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Etkinlikte, şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan’ın vatan için verdiği mücadele ve fedakarlık unutulmaz olarak vurgulandı.