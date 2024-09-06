Bursa'nın Kestel ilçesinde, Yusuf A. yönetimindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüsün kontrolden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtuğu bir kaza meydana geldi. Çataltepe Yolu üzerindeki kaza, akşam saatlerinde yaşandı.

Kaza sonrası bölgeye hızla intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, dere içinde yaralı olarak bulunan Yusuf A.’yı kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, dere içerisindeki zorlu koşullara rağmen nefes kesen bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yaralı sürücü Yusuf A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları ve soruşturma devam etmekte.