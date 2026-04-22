Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesinde İlçe Müftülüğünce Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 Yaş Kuran Kursu açıldı.

İlçeye bağlı Kalkım beldesinde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yenice İlçe Müftüsü Baki Gümüş, Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 yaş Kuran Kursunun yapımı hakkında bilgi verdi. Ardından açılışı yapıldı. Açılışa, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Harun Deniz, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgay Ünal, AK Parti Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Turna ve Mesut Akdeniz ile vatandaşlar katıldı.