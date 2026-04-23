Çanakkale Kara Savaşları anma törenlerine katılmak için Yeni Zelanda'dan kente gelen Yarbay Conor Yardley, 'Evlerine dönemeyip Türkiye topraklarında kalan insanlarımızın güvende olduğunu bilmek içimi rahatlatıyor' dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yılında tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 25 Nisan sabahı şafak sökerken Anzak Koyu'nda düzenlenecek törenle Anzak askerleri anılacak. Avustralya Anıtı Lone Pine ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma törenleri yapılacak. Anma törenleri için Yeni Zelanda'dan Çanakkale'ye gelen Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nde görevli Yarbay Conor Yardley, duygu ve düşüncelerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Yarbay Yardley, 'Yeni Zelanda'yı ve Türkiye'yi temsil etmek, her iki ülkenin halkı adına buradaki şehitleri onurlandırmak için burada olmaktan çok gurur duyuyoruz. Haka, Aotearoa için (Yeni Zelanda'nın Maori dilindeki adı) ve halkımız için son derece önemlidir. Haka bir duygu ifadesidir; nasıl hissettiğimizin dışavurumudur. Bizden önce gelenlere saygı göstermenin güçlü bir yolu ve hikayeleri anlatmanın, duygularımızı, neler hissettiğimizi paylaşmanın bir biçimidir. Aynı zamanda hayatını kaybedenlere saygı göstermenin de bir yoludur. Hayatta olan ya da aramızdan ayrılmış insanları onurlandırmanın gerçekten içten ve tutkulu bir biçimidir' dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine ve askerlerine hitaben tarihe geçen 'Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır' sözleri hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine duygulanan Yarbay Yardley, 'Bu son derece dokunaklı ve oldukça kıymetli. Burada olmak beni çok onurlandırıyor. Evlerine dönemeyip Türkiye topraklarında kalan insanlarımızın güvende olduğunu bilmek içimi rahatlatıyor. Bu bizim halkımız için gerçekten teselli edici ve çok özel bir şey' ifadelerini kullandı.