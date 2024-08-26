Sakarya’nın Serdivan ilçesinin en işlek caddesinde polis ekipleri, yüksek ses ve abart egzoz ile çevreyi rahatsız eden 34 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Uygulamada toplam 34 bin 958 lira ceza kesilirken trafikten men edilen 2 araç otoparka çekildi, 6 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli timler ile trafik polisleri, şehrin en işlek caddelerinden olan Bağlar Caddesi’nde yüksek ses ve abart egzoz ile çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekiplerce durdurulan araç sürücülerinden 34’üne yüksek sesle müzik dinlemek ve abart egzoz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Uygulamada toplam 34 bin 958 lira ceza kesilirken trafikten men edilen 2 araç otoparka çekildi, 6 araç ise trafikten men edildi.