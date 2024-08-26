Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Elmaçayır mahallesinde meydana geldi.

Yokuş aşağı inmekte olan Sürücü Yiğit Y. Yönetimindeki bisiklet, kontrolden çıkarak yürümekte olan Ramazan H.(73)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.