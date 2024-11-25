Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Pamukova, Geyve ve Taraklı’da merkeze uzak 4 okulda öğretmenleri ziyaret ederek geleceğin neslini yetiştiren eğitimcilerin yüzünde tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Şehir merkezine en uzak okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret eden Büyükşehir’in halkla ilişkiler ekibi öğretmenlere hediyeler takdim ederek günlerini kutladı ve başarılar diledi. Ekipler, Pamukova Fatma Hanım İlköğretim Okulu, Geyve Ali Fuat Paşa İlkokulu, Taraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Taraklı Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek görev yapan öğretmenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Gerçekleşen ziyarette öğretmenlere fedakârlıkları için minnet duyguları aktarıldı, öğretmenler ise bu davranış karşısında sevinçlerini dile getirerek teşekkür etti.