Sağlıklı kişilerde açlık kan şekeri 70-,100 mg/dL aralığındadır. Bu seviyeden fazla olduğu durumlarda muhtemelen kişide diyabet rahatsızlığı vardır.

İnsülin üreten hormonların yeteri kadar çalışmaması ya da normalden fazla çalışıyor olmasıdır. Bu durumda dokular insülini hissedemez hale gelir.

Şeker Hastalığının Nedenleri

l Hareketsiz kalmak

l Üzüntü ve kaygı

l İlerlemiş yaş skalası

l Fazla kilo alımı

l Genetik faktörler

l Hamilelik döneminde şeker hastalığı oluşumu ve bu nedenle daha ağır bir bebek doğması.

Şeker Hastalığının çeşitleri

Tip 1 Şeker Hastalığı: Diyabet hastalığı tanısı konulurken, açlık kan şekeri tokluk ve tesadüfen bulunan kan şekerine göre analiz edilir. 8 saat aç kalan bireyin kan şekeri 126mg/dL üzerinde olduğunda, Oral Glukoz Tolerans testinin 2 saat sonrasındaki kan şekeri ölçümü 200mg/dL üzerinde olduğunda ya da herhangi bir zamanda ölçülen kan şekeri değeri 200mg/dL üzerindeyse kişi Tip1 şeker hastasıdır.

Tip 1 Şeker Hastalığının bulguları

Geceleri uyuyamama

Değişik davranışlar sergileme (idrar kaçırma gibi)

Zayıflama

Sürekli yemek yeme isteği

Su tüketiminin fazla olması

Şeker hastalığı her yaştan kişide bulunabiliyor. Diyabetin işaret ettiği belirtiler, bir aydan daha kısa süre sürdüğü için, çoğu kişi şeker hastalığına yakalandığının farkına bile varamıyor. Özellikle çocuklar ketoasidoz adı verilen koma haline girdikten sonra hastaneye götürülürler. Bu koma hali tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir durumdur.

Tip 1 Şeker Hastalığı Nedenleri

Şeker hastalığı nın kişinin aile geçmişinde var olması

nın kişinin aile geçmişinde var olması Bireyin kendi kendine oluşan alerjik sorunları

Dışsal faktörler (viral hastalık, kimyasal etkenler)

Tip 2 Şeker Hastalığı

Tanı konulabilmesi için Tip 1’deki testler kullanılır. Aç, 2 saat sonra ve Tip 1’den farklı olarak HbA1c değerine bakılır.

Tip 2 Şeker Hastalığının Belirtileri

Yorgun hissetme ve halsizlik semptomları

Kadınlarda yaşanan vajinal kaşıntı

Net görememe

Çok yemek

Geceleri daha fazla idrar yapma isteği

Çok su tüketimi

İdrar kaçırma

Aşırı kilo alımı ya da aşırı zayıflama

Tip 2 Şeker Hastalığının Nedenleri

Hücrelerin ürettiği insülin çok fazla olduğundan kan şekerini düşürmez ve bedenin direncini arttıramaz. Hücreler iyi çalışmazsa glukozun geçişi sağlanamaz.

Genellikle diyabet hastalarının %90’lık kısmı Tip 2 diyabet ile uyumlu çıkar. 35 ya da 40 yaşlarında nüksetmeye başlar. Bu formda, diyabet rahatsızlıkları olan bazı kişilerde, uygun fiziksel aktiviteler ve oral yolla alınan ilaçlarla kontrol edilebilir. Sürekli takipte olma şartı ile, kan şekeri seviyesi düzenli dengede tutulabilirse, belli komplikasyonların önüne geçilebilir.

Diyabet Risklerinin Azaltılması