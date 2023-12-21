Sağlıklı kişilerde açlık kan şekeri 70-,100 mg/dL aralığındadır. Bu seviyeden fazla olduğu durumlarda muhtemelen kişide diyabet rahatsızlığı vardır.
İnsülin üreten hormonların yeteri kadar çalışmaması ya da normalden fazla çalışıyor olmasıdır. Bu durumda dokular insülini hissedemez hale gelir.
Şeker Hastalığının Nedenleri
l Hareketsiz kalmak
l Üzüntü ve kaygı
l İlerlemiş yaş skalası
l Fazla kilo alımı
l Genetik faktörler
l Hamilelik döneminde şeker hastalığı oluşumu ve bu nedenle daha ağır bir bebek doğması.
Şeker Hastalığının çeşitleri
Tip 1 Şeker Hastalığı: Diyabet hastalığı tanısı konulurken, açlık kan şekeri tokluk ve tesadüfen bulunan kan şekerine göre analiz edilir. 8 saat aç kalan bireyin kan şekeri 126mg/dL üzerinde olduğunda, Oral Glukoz Tolerans testinin 2 saat sonrasındaki kan şekeri ölçümü 200mg/dL üzerinde olduğunda ya da herhangi bir zamanda ölçülen kan şekeri değeri 200mg/dL üzerindeyse kişi Tip1 şeker hastasıdır.
Tip 1 Şeker Hastalığının bulguları
- Geceleri uyuyamama
- Değişik davranışlar sergileme (idrar kaçırma gibi)
- Zayıflama
- Sürekli yemek yeme isteği
- Su tüketiminin fazla olması
Şeker hastalığı her yaştan kişide bulunabiliyor. Diyabetin işaret ettiği belirtiler, bir aydan daha kısa süre sürdüğü için, çoğu kişi şeker hastalığına yakalandığının farkına bile varamıyor. Özellikle çocuklar ketoasidoz adı verilen koma haline girdikten sonra hastaneye götürülürler. Bu koma hali tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir durumdur.
Tip 1 Şeker Hastalığı Nedenleri
- Şeker hastalığının kişinin aile geçmişinde var olması
- Bireyin kendi kendine oluşan alerjik sorunları
- Dışsal faktörler (viral hastalık, kimyasal etkenler)
Tip 2 Şeker Hastalığı
Tanı konulabilmesi için Tip 1’deki testler kullanılır. Aç, 2 saat sonra ve Tip 1’den farklı olarak HbA1c değerine bakılır.
Tip 2 Şeker Hastalığının Belirtileri
- Yorgun hissetme ve halsizlik semptomları
- Kadınlarda yaşanan vajinal kaşıntı
- Net görememe
- Çok yemek
- Geceleri daha fazla idrar yapma isteği
- Çok su tüketimi
- İdrar kaçırma
- Aşırı kilo alımı ya da aşırı zayıflama
Tip 2 Şeker Hastalığının Nedenleri
Hücrelerin ürettiği insülin çok fazla olduğundan kan şekerini düşürmez ve bedenin direncini arttıramaz. Hücreler iyi çalışmazsa glukozun geçişi sağlanamaz.
Genellikle diyabet hastalarının %90’lık kısmı Tip 2 diyabet ile uyumlu çıkar. 35 ya da 40 yaşlarında nüksetmeye başlar. Bu formda, diyabet rahatsızlıkları olan bazı kişilerde, uygun fiziksel aktiviteler ve oral yolla alınan ilaçlarla kontrol edilebilir. Sürekli takipte olma şartı ile, kan şekeri seviyesi düzenli dengede tutulabilirse, belli komplikasyonların önüne geçilebilir.
Diyabet Risklerinin Azaltılması
- Haftada en az 150 saat fiziksel aktivite yapmak
- Hayatını (yaşayış tarzını) değiştirmek
- Daha hareketli bir yaşam
- Sürekli kontrol altında tutularak Metformin isimli ilacın kullanılması
- Bunların tamamının doktor kontrolünde olması.