Kahire Gezilecek Yerler Kahire Gezilecek Yerler

Ezim, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; Toplam  27 klasik araç  satılacaktır   1 adedi trafiktae fren  muayenesi var..18  adet cekme belgeli 7 adet  bekgesiz  klasik arac satlıktır......yerimiz  İnegöldedir      araclar  cunartesi  ve pazar günleri  rendevu   alınmak kaydı ile  görüleblir.......hafta içi  işyeri olduğu için musait degiliz.....zaman ayırmamız mümkün değil....0532  7875292  nodan rendevu alabilirsiniz...araclarla ilgili bilgi arc  başında verilir....fiat  soramayınız telde.....bilgi alamassınız...
1-1956 chevrolet muayeneli .2 Mercedes 1981 model d200 çekme belgeli dizel 3. WOSWAGEN T2 MİNİBÜS çekme belgeli 4. CHEVROLET 1969 İMPALA çekme belgeli 5. DESOTO 1976 model 100lük DOÇ KAMYONET D100 benzinli çekme belgeli 6. BUİCK 1980 model contra STV 8 silindir çekme belgeli station 7. FORD 1963 model FAİNLAN 500 station çekme belgeli 8. OPEL 1963 RECORD çekme belgeli 9. OPEL 1971 model çekme belgeli 10. PEGUETO 1977 model 504 GL çekme belgeli 11. ARÇELİK TRİPÖRTÖR 1966 model LAMRA çekme belgeli 12. JEEP 1954 model PAŞA JEEP kapalı camlı koltuklu çekme belgeli 13. FORD 17 M station 1967 model çekme belgeli 14. MERCEDES 1961 kırlangıç kasa 190 C çekme belgeli 15. CHEVROLET 1964 İMPALA station beyaz çekme belgeli 16.CHEVROLET 1960 model 6 silindir BELAİR çekme belgeli 17. CHEVROLET 1964 MODEL BELAİR çekme belgeli
 BELGESİZ ARAÇLAR 
1. 1956 OPEL 2. 1958 CHEVROLET 3. 1952 SDUBECKER 4. 1968 CADİLLAC DEVİLLE 5. JEEP 1952 MODEL KAMYONET KASALI 6. 1962 OPEL STATİON 7. FORD 1963 FALCON STATİON.

Kaynak: HABER MERKEZİ