Ezim, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; Toplam 27 klasik araç satılacaktır 1 adedi trafiktae fren muayenesi var..18 adet cekme belgeli 7 adet bekgesiz klasik arac satlıktır......yerimiz İnegöldedir araclar cunartesi ve pazar günleri rendevu alınmak kaydı ile görüleblir.......hafta içi işyeri olduğu için musait degiliz.....zaman ayırmamız mümkün değil....0532 7875292 nodan rendevu alabilirsiniz...araclarla ilgili bilgi arc başında verilir....fiat soramayınız telde.....bilgi alamassınız...

1-1956 chevrolet muayeneli .2 Mercedes 1981 model d200 çekme belgeli dizel 3. WOSWAGEN T2 MİNİBÜS çekme belgeli 4. CHEVROLET 1969 İMPALA çekme belgeli 5. DESOTO 1976 model 100lük DOÇ KAMYONET D100 benzinli çekme belgeli 6. BUİCK 1980 model contra STV 8 silindir çekme belgeli station 7. FORD 1963 model FAİNLAN 500 station çekme belgeli 8. OPEL 1963 RECORD çekme belgeli 9. OPEL 1971 model çekme belgeli 10. PEGUETO 1977 model 504 GL çekme belgeli 11. ARÇELİK TRİPÖRTÖR 1966 model LAMRA çekme belgeli 12. JEEP 1954 model PAŞA JEEP kapalı camlı koltuklu çekme belgeli 13. FORD 17 M station 1967 model çekme belgeli 14. MERCEDES 1961 kırlangıç kasa 190 C çekme belgeli 15. CHEVROLET 1964 İMPALA station beyaz çekme belgeli 16.CHEVROLET 1960 model 6 silindir BELAİR çekme belgeli 17. CHEVROLET 1964 MODEL BELAİR çekme belgeli

BELGESİZ ARAÇLAR

1. 1956 OPEL 2. 1958 CHEVROLET 3. 1952 SDUBECKER 4. 1968 CADİLLAC DEVİLLE 5. JEEP 1952 MODEL KAMYONET KASALI 6. 1962 OPEL STATİON 7. FORD 1963 FALCON STATİON.